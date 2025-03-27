Путин заявил о необходимости формулировать арктические направления в нацпроектах
Арктические направления должны быть сформулированы в нацпроектах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании шестого международного форума «Арктика – территория диалога».
Также в ходе выступления президент отметил, что Россия допускает возможность запуска совместных проектов в Арктике со странами Запада, если они проявят соответствующий интерес. По его словам, страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, повышая возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. В то же время РФ намерена заниматься и социально-экономическим развитием в регионе, сказал президент.
Путин проводит совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора. Мероприятие проходит 27 марта в Мурманске, где президент находится с рабочей поездкой. В открытом режиме на совещании было только вступительное слово президента. По словам Путина, регионы Арктики являются примером «динамичного поступательного развития».
Президент сказал, что здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, развитие и модернизация мурманского транспортного узла и т. д. Также Мурманск является портом приписки атомного ледокольного флота России, который играет ключевую роль в освоении судоходных трасс Арктики, сказал Путин. Президент подчеркнул, что, кроме того, на Кольском полуострове базируется Северный флот, который обеспечивает безопасность арктических рубежей.