Путин заявил о необходимости формулировать арктические направления в нацпроектах

Также в ходе выступления президент отметил, что Россия допускает возможность запуска совместных проектов в Арктике со странами Запада, если они проявят соответствующий интерес. По его словам, страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, повышая возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. В то же время РФ намерена заниматься и социально-экономическим развитием в регионе, сказал президент.