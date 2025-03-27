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Путин заявил о необходимости формулировать арктические направления в нацпроектах

Ведомости

Арктические направления должны быть сформулированы в нацпроектах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании шестого международного форума «Арктика – территория диалога».

Также в ходе выступления президент отметил, что Россия допускает возможность запуска совместных проектов в Арктике со странами Запада, если они проявят соответствующий интерес. По его словам, страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, повышая возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. В то же время РФ намерена заниматься и социально-экономическим развитием в регионе, сказал президент.

Путин проводит совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора. Мероприятие проходит 27 марта в Мурманске, где президент находится с рабочей поездкой. В открытом режиме на совещании было только вступительное слово президента. По словам Путина, регионы Арктики являются примером «динамичного поступательного развития».

Президент сказал, что здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, развитие и модернизация мурманского транспортного узла и т. д. Также Мурманск является портом приписки атомного ледокольного флота России, который играет ключевую роль в освоении судоходных трасс Арктики, сказал Путин. Президент подчеркнул, что, кроме того, на Кольском полуострове базируется Северный флот, который обеспечивает безопасность арктических рубежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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