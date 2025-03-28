Иностранцы до 1 июля смогут платить за газ не только через Газпромбанк

30 января стало известно, что новые газопроводы в Китай и Иран могут увеличить экспорт газа на 105 млрд куб. м в год. Что позволит компенсировать до 80% снижения экспорта «Газпрома» в Европу. Тем не менее, эксперты предупреждают о высокой степени неопределенности вокруг этих проектов, главным образом из-за колебаний цен на газ и потенциальных рисков, связанных с реализацией новых контрактов.