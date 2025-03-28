Иностранцы до 1 июля смогут платить за газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого зарубежные покупатели российского газа могут осуществлять платежи не только через Газпромбанк. До 1 июля 2025 г. они смогут проводить расчеты рублями и через другие российские банки. Соответствующий указ уже опубликован на портале нормативных правовых актов.
Изначально такое решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.
30 января стало известно, что новые газопроводы в Китай и Иран могут увеличить экспорт газа на 105 млрд куб. м в год. Что позволит компенсировать до 80% снижения экспорта «Газпрома» в Европу. Тем не менее, эксперты предупреждают о высокой степени неопределенности вокруг этих проектов, главным образом из-за колебаний цен на газ и потенциальных рисков, связанных с реализацией новых контрактов.