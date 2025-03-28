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Иностранцы до 1 июля смогут платить за газ не только через Газпромбанк

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого зарубежные покупатели российского газа могут осуществлять платежи не только через Газпромбанк. До 1 июля 2025 г. они смогут проводить расчеты рублями и через другие российские банки. Соответствующий указ уже опубликован на портале нормативных правовых актов.

Изначально такое решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.

30 января стало известно, что новые газопроводы в Китай и Иран могут увеличить экспорт газа на 105 млрд куб. м в год. Что позволит компенсировать до 80% снижения экспорта «Газпрома» в Европу. Тем не менее, эксперты предупреждают о высокой степени неопределенности вокруг этих проектов, главным образом из-за колебаний цен на газ и потенциальных рисков, связанных с реализацией новых контрактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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