Госдума в апреле рассмотрит проект ратификации договора по партнерству с Ираном
Законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится в приоритетной повестке Госдумы на апрель. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать», – сказал Володин.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Документ охватывает сферы, связанные с обороной, обеспечением безопасности и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры.
В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору. Также Путин говорил, что подписание договора будет способствовать и развитию торгово-экономических связей, хотя и нынешний их темп «приемлемый» – за первые 10 месяцев 2024 г. товарооборот РФ и Ирана вырос на 15%. Пезешкиан в свою очередь сказал, что документ открывает «новую главу» взаимодействия между странами.
Как отметил Володин, в договоре также предусмотрено укрепление межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием исламского совета Ирана.