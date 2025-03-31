Госдума в апреле рассмотрит проект ратификации договора по партнерству с Ираном

В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору. Также Путин говорил, что подписание договора будет способствовать и развитию торгово-экономических связей, хотя и нынешний их темп «приемлемый» – за первые 10 месяцев 2024 г. товарооборот РФ и Ирана вырос на 15%. Пезешкиан в свою очередь сказал, что документ открывает «новую главу» взаимодействия между странами.