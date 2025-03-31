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Госдума в апреле рассмотрит проект ратификации договора по партнерству с Ираном

Ведомости

Законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится в приоритетной повестке Госдумы на апрель. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект на рассмотрение Госдумы был внесен президентом РФ Владимиром Путиным 27 марта.

«Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать», – сказал Володин.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле 17 января. Документ охватывает сферы, связанные с обороной, обеспечением безопасности и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры.

В частности, стороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору. Также Путин говорил, что подписание договора будет способствовать и развитию торгово-экономических связей, хотя и нынешний их темп «приемлемый» – за первые 10 месяцев 2024 г. товарооборот РФ и Ирана вырос на 15%. Пезешкиан в свою очередь сказал, что документ открывает «новую главу» взаимодействия между странами.

Как отметил Володин, в договоре также предусмотрено укрепление межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием исламского совета Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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