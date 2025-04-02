Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с Днем единения народов двух стран, следует из соответствующей телеграммы главы государства.
В своем поздравлении Путин акцентировал внимание на важности согласованных действий Москвы и Минска в области внешней политики, обороны и безопасности, а также в реализации программ, направленных на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета обоих государств. Российский президент также отметил, что Россия и Белоруссия будут продолжать развивать взаимовыгодные союзнические отношения в интересах безопасности и стабильности.
«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания», – добавил Путин.
В День единения народов России и Белоруссии Путин также поздравил участников торжественного собрания. По его словам, между странами расширяются торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, контакты по линии парламентов, регионов и городов. В нынешней международной обстановке совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства. Стороны отстаивают законные внешнеполитические интересы и сообща работают с зарубежными партнерами для формирования более справедливого миропорядка.
День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. В эту дату в 1996 г. был подписан договор о создании Сообщества России и Белоруссии, положивший начало процессу взаимной интеграции двух государств. Через год президенты стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о союзе Белоруссии и России. В декабре 1999 г. был заключен договор о создании Союзного государства, который вступил в силу после ратификации странами в январе 2000 г.