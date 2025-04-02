Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. В эту дату в 1996 г. был подписан договор о создании Сообщества России и Белоруссии, положивший начало процессу взаимной интеграции двух государств. Через год президенты стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о союзе Белоруссии и России. В декабре 1999 г. был заключен договор о создании Союзного государства, который вступил в силу после ратификации странами в январе 2000 г.