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Келлог: Трамп займется активами России в случае продолжения конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп «может заняться» российскими активами, если между Россией и Украиной не удастся заключить мир, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

«Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими», – сказал Келлог. Обеим сторонам украинского конфликта необходимо прийти к соглашению, поскольку «ни одна сторона не получит всего, что хочет», добавил он.

Келлог отметил, что Трамп сделал нечто похожее с КНДР в свой первый президентский срок, когда «остановил северокорейский уголь, идущий в Китай».

2 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован президентами и России, и Украины, но США продолжают взаимодействие с обеими сторонами и президент в это глубоко вовлечен.

30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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