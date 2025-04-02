Келлог: Трамп займется активами России в случае продолжения конфликта на Украине

«Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими», – сказал Келлог. Обеим сторонам украинского конфликта необходимо прийти к соглашению, поскольку «ни одна сторона не получит всего, что хочет», добавил он.