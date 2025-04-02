Келлог: Трамп займется активами России в случае продолжения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп «может заняться» российскими активами, если между Россией и Украиной не удастся заключить мир, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.
«Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими», – сказал Келлог. Обеим сторонам украинского конфликта необходимо прийти к соглашению, поскольку «ни одна сторона не получит всего, что хочет», добавил он.
Келлог отметил, что Трамп сделал нечто похожее с КНДР в свой первый президентский срок, когда «остановил северокорейский уголь, идущий в Китай».
2 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован президентами и России, и Украины, но США продолжают взаимодействие с обеими сторонами и президент в это глубоко вовлечен.
30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине.