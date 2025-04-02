Пресс-секретарь Белого дома опровергла скорый уход Маска из DOGE
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «мусором» публикацию газеты Politico о скором уходе главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска со своего поста. Об этом она написала в социальной сети X.
По словам Левитт, Маск и президент США Дональд Трамп публично заявили о том, что миллиардер отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена».
2 апреля газета Politico со ссылкой на заявление Трампа для своего ближайшего окружения сообщала, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.