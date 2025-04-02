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Пресс-секретарь Белого дома опровергла скорый уход Маска из DOGE

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «мусором» публикацию газеты Politico о скором уходе главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска со своего поста. Об этом она написала в социальной сети X.

По словам Левитт, Маск и президент США Дональд Трамп публично заявили о том, что миллиардер отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена».

2 апреля газета Politico со ссылкой на заявление Трампа для своего ближайшего окружения сообщала, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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