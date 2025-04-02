Интерпол не удовлетворил запрос БиГ на задержание Додика
Секретариат Интерпола отказал правоохранительным органам Боснии и Герцеговины (БиГ) в удовлетворении запроса на задержание и арест президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика и председателя Народной скупщины (парламента) республики Ненада Стевандича.
«Мне позвонил президент Сербии Александр Вучич и сообщил, что он получил информацию из секретариата Интерпола об отказе в удовлетворении запроса неконституционного суда БиГ о выписке международного ордера на задержание меня и Стевандича», – написал Додик в соцсети Х.
Президент Республики Сербской поблагодарил Вучича за поддержку и четкую принципиальную коммуникацию с Интерполом.
Додик прибыл в Москву 31 марта. Он сообщил в соцсети X, что начинает каждый свой визит в столицу России с посещения Могилы Неизвестного солдата. По словам Додика, он также намерен быть в Москве 9 мая, чтобы отметить 80-летие Победы.
В феврале Додик был приговорен судом Боснии и Герцеговины к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура запросила содействие силовиков в задержании лидера боснийских сербов. В конце марта газета «Политика» писала, что Интерпол выдал ордер на арест Додика, а также спикера парламента Ненада Стевандича, однако проверку секретариата ордер так и не прошел.