Маск опроверг информацию о своем скором уходе из DOGE
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал «фейковыми» сообщения о его скором уходе со своего поста. Об этом он написал в социальной сети X.
2 апреля газета Politico со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для своего ближайшего окружения сообщала, что Маск сбавит политическую активность и вернется к управлению своим бизнесом. Собеседники издания рассказали, что Трамп и Маск приняли совместное решение о том, что в скором времени миллиардеру будет необходимо занять вспомогательную роль в политике страны.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщала, что информация Politico недостоверна. Она назвала ее «мусором» и сообщила о том, что Маск и Трамп публично заявили о том, что миллиардер отойдет от роли специального госслужащего, когда «его невероятная работа в DOGE будет завершена».