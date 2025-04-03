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США введут торговые пошлины в отношении Украины в размере 10%

Ведомости

Правительство США введет зеркальные таможенные пошлины в отношении украинского импорта в размере 10%, сообщил глава государства Дональд Трамп в ходе своего выступления «Сделаем Америку снова богатой». Трансляцию мероприятия проводит Белый дом.

В ходе своего выступления Трамп предоставил полный список  введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он также заявил, что для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%. В списке отсутствует Россия, однако торговля между странами сведена к минимуму в результате санкций.

2 апреля Трамп подписал указ о введении 25%-ых пошлин на импорт автомобилей с завтрашнего дня, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, которые вступят в силу не позднее 3 мая. В документе поясняется, что пошлины будут действовать до их официального уменьшения, изменения или отмены. Они должны уплачиваться дополнительно к другим таможенным сборам, налогам и платежам на импортируемые автомобили и автозапчасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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