США введут торговые пошлины в отношении Украины в размере 10%
Правительство США введет зеркальные таможенные пошлины в отношении украинского импорта в размере 10%, сообщил глава государства Дональд Трамп в ходе своего выступления «Сделаем Америку снова богатой». Трансляцию мероприятия проводит Белый дом.
В ходе своего выступления Трамп предоставил полный список введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он также заявил, что для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%. В списке отсутствует Россия, однако торговля между странами сведена к минимуму в результате санкций.
2 апреля Трамп подписал указ о введении 25%-ых пошлин на импорт автомобилей с завтрашнего дня, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, которые вступят в силу не позднее 3 мая. В документе поясняется, что пошлины будут действовать до их официального уменьшения, изменения или отмены. Они должны уплачиваться дополнительно к другим таможенным сборам, налогам и платежам на импортируемые автомобили и автозапчасти.