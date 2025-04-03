США введут торговые пошлины в отношении Украины в размере 10%

2 апреля Трамп подписал указ о введении 25%-ых пошлин на импорт автомобилей с завтрашнего дня, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, которые вступят в силу не позднее 3 мая. В документе поясняется, что пошлины будут действовать до их официального уменьшения, изменения или отмены. Они должны уплачиваться дополнительно к другим таможенным сборам, налогам и платежам на импортируемые автомобили и автозапчасти.