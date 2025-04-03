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Трамп пообещал не вводить торговые пошлины в полном объеме

Ведомости

США введут минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, при этом зеркальные тарифы будут составлять примерно половину от тех, которые действуют в отношении американских товаров за границей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления «Сделаем Америку снова богатой». Трансляцию мероприятия проводит Белый дом.

По мнению Трампа, введение минимального тарифа в 10% на иностранные товары будет способствовать восстановлению экономики США. Относительно зеркальных пошлин американский президент заявил, что США не будут устанавливать такие же ставки, как иностранные государства применяют к ним. «Мы возьмем примерно половину. Это справедливо и разумно», – заключил Трамп.

Глава США пояснил, что новые меры направлены на то, чтобы «положить конец несправедливой торговле», в ходе которой «друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США».

В ходе своего выступления Трамп предоставил полный список  введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он также заявил, что для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%. В списке отсутствует Россия, однако торговля между странами сведена к минимуму в результате санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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