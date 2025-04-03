Трамп пообещал не вводить торговые пошлины в полном объеме
США введут минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, при этом зеркальные тарифы будут составлять примерно половину от тех, которые действуют в отношении американских товаров за границей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления «Сделаем Америку снова богатой». Трансляцию мероприятия проводит Белый дом.
По мнению Трампа, введение минимального тарифа в 10% на иностранные товары будет способствовать восстановлению экономики США. Относительно зеркальных пошлин американский президент заявил, что США не будут устанавливать такие же ставки, как иностранные государства применяют к ним. «Мы возьмем примерно половину. Это справедливо и разумно», – заключил Трамп.
Глава США пояснил, что новые меры направлены на то, чтобы «положить конец несправедливой торговле», в ходе которой «друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США».
В ходе своего выступления Трамп предоставил полный список введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он также заявил, что для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%. В списке отсутствует Россия, однако торговля между странами сведена к минимуму в результате санкций.