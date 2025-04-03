Трамп пообещал не вводить торговые пошлины в полном объеме

США введут минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, при этом зеркальные тарифы будут составлять примерно половину от тех, которые действуют в отношении американских товаров за границей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления «Сделаем Америку снова богатой». Трансляцию мероприятия проводит Белый дом.