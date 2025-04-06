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Мишустин утвердил новые правила надзора в сфере рыболовства

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении изменений в положение о федеральном контроле в рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, следует из соответствующего документа.

В него был включен раздел о «специальном режиме государственного контроля (постоянный рейд)». Он будет осуществляться на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Из документа следует, что инициатива направлена на проверку транспортных средств и других производственных объектов, а также на деятельность и действия подлежащих контролю лиц. 

В рамках рейдов инспекторы смогут проводить досмотры и опросы, требовать документы и проводить инструментальные обследования. В случае нарушений будет составляться акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего их.

Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. При этом за последние семь лет количество участников отрасли (юрлиц) непрерывно снижалось. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, это было связано как с банкротствами предприятий, так и с поглощением малых участников рынка более крупными компаниями. На динамике, по его словам, также отразилось усиление контроля за иностранными инвестициями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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