Мишустин утвердил новые правила надзора в сфере рыболовства

Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. При этом за последние семь лет количество участников отрасли (юрлиц) непрерывно снижалось. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, это было связано как с банкротствами предприятий, так и с поглощением малых участников рынка более крупными компаниями. На динамике, по его словам, также отразилось усиление контроля за иностранными инвестициями.