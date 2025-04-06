Мишустин утвердил новые правила надзора в сфере рыболовства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении изменений в положение о федеральном контроле в рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, следует из соответствующего документа.
В него был включен раздел о «специальном режиме государственного контроля (постоянный рейд)». Он будет осуществляться на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Из документа следует, что инициатива направлена на проверку транспортных средств и других производственных объектов, а также на деятельность и действия подлежащих контролю лиц.
В рамках рейдов инспекторы смогут проводить досмотры и опросы, требовать документы и проводить инструментальные обследования. В случае нарушений будет составляться акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего их.
Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. При этом за последние семь лет количество участников отрасли (юрлиц) непрерывно снижалось. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, это было связано как с банкротствами предприятий, так и с поглощением малых участников рынка более крупными компаниями. На динамике, по его словам, также отразилось усиление контроля за иностранными инвестициями.