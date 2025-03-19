В России впервые за семь лет увеличилось число компаний в морском рыболовстве

Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. Это следует из подсчетов «Контур.Фокуса», с которыми ознакомились «Ведомости».