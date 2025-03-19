В России впервые за семь лет увеличилось число компаний в морском рыболовстве

В России впервые за семь лет увеличилось число компаний в морском рыболовствеНо темпы роста пока символические и не компенсируют падения за этот период
Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. Это следует из подсчетов «Контур.Фокуса», с которыми ознакомились «Ведомости».
При этом за последние семь лет количество участников отрасли (юрлиц) непрерывно снижалось, отмечают аналитики. По их данным, с 2018 по 2024 г. число компаний в секторе сократилось на 10,5%.
Тенденция последних лет, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, была связана как с банкротствами предприятий, так и с поглощением малых участников рынка более крупными компаниями. На динамике, по его словам, также отразилось усиление контроля за иностранными инвестициями.