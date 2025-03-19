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В России впервые за семь лет увеличилось число компаний в морском рыболовстве

Но темпы роста пока символические и не компенсируют падения за этот период
Анастасия Ковалева
Сергей Красноухов / РИА Новости
Сергей Красноухов / РИА Новости

Число действующих юрлиц в отрасли морского рыболовства, отраженных в ЕГРЮЛе на 1 января 2025 г., составило 2464 – на 1% больше, чем на ту же дату прошлого года. Это следует из подсчетов «Контур.Фокуса», с которыми ознакомились «Ведомости».

При этом за последние семь лет количество участников отрасли (юрлиц) непрерывно снижалось, отмечают аналитики. По их данным, с 2018 по 2024 г. число компаний в секторе сократилось на 10,5%.

Тенденция последних лет, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, была связана как с банкротствами предприятий, так и с поглощением малых участников рынка более крупными компаниями. На динамике, по его словам, также отразилось усиление контроля за иностранными инвестициями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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