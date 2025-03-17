Темпы роста выручки рыбодобытчиков резко замедлились

Выручка российских рыбодоцбывающих предприятий, включая рыболовство и аквакультуру (выращивание рыбы), в 2024 г. увеличилась на 1,8% к предыдущему году и составила 664 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.