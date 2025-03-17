Темпы роста выручки рыбодобытчиков резко замедлились

Темпы роста выручки рыбодобытчиков резко замедлилисьНа отрасль давит рост издержек и сокращение рынков сбыта российской продукции
Выручка российских рыбодоцбывающих предприятий, включая рыболовство и аквакультуру (выращивание рыбы), в 2024 г. увеличилась на 1,8% к предыдущему году и составила 664 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он отметил, что темпы роста доходов сектора за прошлый год оказались в 5 раз ниже официальной инфляции. Согласно данным Росстата, потребительская инфляция в 2024 г. составила 9,52%.
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