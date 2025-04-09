Венгрия не будет голосовать в поддержку ответных пошлин США
Венгрия не будет голосовать в поддержку ответных мер по импортным пошлинам против товаров из США, заявил глава МИДа страны Петер Сийярто после заседания кабмина, на котором рассматривался этот вопрос. Видеозапись опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta,
Сийярто подчеркнул, что Будапешт придерживается идеи урегулирования торгового спора с США путем переговоров. По мнению главы венгерского министерства, тарифы, которые может ввести Евросоюз, ухудшат ситуацию и вызовут рост цен.
«Мы не хотим, чтобы венгерский народ страдал от этого», – заключил дипломат.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Последствием такого решения может стать рецессия мировой экономики уже в этом году, прогнозировали эксперты.