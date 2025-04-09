Трамп призвал компании возвращаться в США
Сейчас самое время американским компаниям перенести производство обратно в США, как это делают Apple и большое количество других производителей. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
«Нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений. Никаких задержек по соображениям защиты окружающей среды. Не ждите, делайте это сейчас» – призвал Трамп.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что, по мнению американского президента, США обладают всеми необходимыми ресурсами и квалифицированной рабочей силой, чтобы наладить внутреннее производство iPhone. В тот же день Bloomberg писал, что американцы стали активно скупать продукцию Apple из-за опасений роста цен на произведенные в Китае товары из-за пошлин США. Большинство iPhone производится в Китае.
2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из 183 стран и территорий. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. КНР анонсировала введение ответных пошлин с 10 апреля в размере 84% на весь американский импорт.
После заявления Трампа о тарифах по Apple особенно сильно ударил обвал американского фондового рынка. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на американский рынок больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.