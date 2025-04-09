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Трамп призвал компании возвращаться в США

Ведомости

Сейчас самое время американским компаниям перенести производство обратно в США, как это делают Apple и большое количество других производителей. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений. Никаких задержек по соображениям защиты окружающей среды. Не ждите, делайте это сейчас» – призвал Трамп.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что, по мнению американского президента, США обладают всеми необходимыми ресурсами и квалифицированной рабочей силой, чтобы наладить внутреннее производство iPhone. В тот же день Bloomberg писал, что американцы стали активно скупать продукцию Apple из-за опасений роста цен на произведенные в Китае товары из-за пошлин США. Большинство iPhone производится в Китае.

2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из 183 стран и территорий. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. КНР анонсировала введение ответных пошлин с 10 апреля в размере 84% на весь американский импорт.

После заявления Трампа о тарифах по Apple особенно сильно ударил обвал американского фондового рынка. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на американский рынок больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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