Трамп призвал компании возвращаться в США

После заявления Трампа о тарифах по Apple особенно сильно ударил обвал американского фондового рынка. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на американский рынок больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.