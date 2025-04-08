В США резко вырос спрос на iPhone из-за торговых пошлин администрации Трампа

Обвал американского фондового рынка, начавшийся после заявления Трампа о пошлинах, особенно сильно ударил по Apple. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания сейчас предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на рынок в США больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.