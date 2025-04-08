В США резко вырос спрос на iPhone из-за торговых пошлин администрации Трампа
Американцы начали активно скупать продукцию Apple, включая iPhone, опасаясь роста цен на произведенные в Китае товары из-за торговых пошлин администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Агентство поясняет, что большинство iPhone, самого продаваемого продукта Apple, производятся в Китае. Сотрудники магазинов компании в США сообщают, что в минувшие выходные за данными смартфонами выстраивались очереди, как это бывало в праздничные дни или после выхода новых моделей.
Один из продавцов рассказал, что его магазин оказался практически парализован из-за наплыва покупателей. «Почти каждый спрашивал меня, скоро ли вырастут цены», – сообщил он.
Обвал американского фондового рынка, начавшийся после заявления Трампа о пошлинах, особенно сильно ударил по Apple. На прошлой неделе рыночная капитализация компании упала более чем на $500 млрд. По данным Bloomberg, компания сейчас предпринимает усилия, чтобы максимально подготовиться к торговой войне. Сейчас Apple направляет на рынок в США больше устройств, произведенных в Индии, товары оттуда облагаются меньшими пошлинами, чем из Китая.
Apple за последние годы перенесла значительную часть производства во Вьетнам, для которого пошлины ниже, чем для Китая. Там собираются устройства вроде Apple Watch, iPad и AirPods. Часть продукции выпускается также в Ирландии, Таиланде и Малайзии.
2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.