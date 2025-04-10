Рубио: освобожденная в рамках обмена с РФ Карелина находится на пути в США

15 августа 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По данным следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.