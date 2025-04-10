Рубио: освобожденная в рамках обмена с РФ Карелина находится на пути в США

Рубио: освобожденная в рамках обмена с РФ Карелина находится на пути в СШАМосква и Вашингтон провели обмен заключенными в ОАЭ
Освобожденная в рамках обмена между Россией и США российская и американская гражданка Ксения Карелина находится в самолете на пути в США. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
По его словам, президент США Дональд Трамп добился ее освобождения.
10 апреля The Wall Street Journal сообщила, что в этот день Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Россия отпустила на свободу Карелину, а США – гражданина Германии и России Артура Петрова.
15 августа 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По данным следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.
26 августа 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу американской стороны. Минюст США сообщал, что ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. По его информации, Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а потом отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле 2024 г. апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию Петрова в США.