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Рубио: освобожденная в рамках обмена с РФ Карелина находится на пути в США

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в ОАЭ
Ведомости

Освобожденная в рамках обмена между Россией и США российская и американская гражданка Ксения Карелина находится в самолете на пути в США. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп добился ее освобождения.

10 апреля The Wall Street Journal сообщила, что в этот день Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Россия отпустила на свободу Карелину, а США – гражданина Германии и России Артура Петрова.

15 августа 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По данным следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь вооруженным силам Украины. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.

26 августа 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу американской стороны. Минюст США сообщал, что ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. По его информации, Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а потом отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле 2024 г. апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию Петрова в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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