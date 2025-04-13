Австрия не пригласила Россию на мероприятия ко дню освобождения Маутхаузена
Организаторы торжеств по случаю годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен продолжают практику отказа в приглашении представителей посольства России и других российских загранучреждений. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».
«Уже третий год подряд наше официальное участие там исключено, но тем не менее российский флаг в Маутхаузене будет», – уточнил дипломат.
По его словам, власти Австрии продолжают проводить взятый ими в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине курс на тотальную заморозку всех контактов с Москвой. При этом простые австрийцы российские мемориальные мероприятия посещают и приглашают на свои.
В системе лагерей Маутхаузена были замучены 32 180 советских военнопленных и мирных жителей. Для сохранения памяти о жертвах нацистов 20 июня 1947 г. командование Центральной группы войск советских Вооруженных сил в Австрии передало комплекс зданий бывшего концлагеря в ведение федерального правительства Австрийской Республики.
5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ под руководством главы внешнеполитического ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них. Дипломат отметила, что это выглядит вопиющим оскорблением.