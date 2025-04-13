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Австрия не пригласила Россию на мероприятия ко дню освобождения Маутхаузена

Ведомости

Организаторы торжеств по случаю годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен продолжают практику отказа в приглашении представителей посольства России и других российских загранучреждений. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».

«Уже третий год подряд наше официальное участие там исключено, но тем не менее российский флаг в Маутхаузене будет», – уточнил дипломат.

По его словам, власти Австрии продолжают проводить взятый ими в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине курс на тотальную заморозку всех контактов с Москвой. При этом простые австрийцы российские мемориальные мероприятия посещают и приглашают на свои.

В системе лагерей Маутхаузена были замучены 32 180 советских военнопленных и мирных жителей. Для сохранения памяти о жертвах нацистов 20 июня 1947 г. командование Центральной группы войск советских Вооруженных сил в Австрии передало комплекс зданий бывшего концлагеря в ведение федерального правительства Австрийской Республики.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ под руководством главы внешнеполитического ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них. Дипломат отметила, что это выглядит вопиющим оскорблением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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