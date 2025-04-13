Австрия не пригласила Россию на мероприятия ко дню освобождения Маутхаузена

По его словам, власти Австрии продолжают проводить взятый ими в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине курс на тотальную заморозку всех контактов с Москвой. При этом простые австрийцы российские мемориальные мероприятия посещают и приглашают на свои.