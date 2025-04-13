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Песков: Путин регулярно играет в хоккей

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Президент РФ Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», – отметил Песков (цитата по ТАСС).

В октябре 2023 г. Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что начал кататься на коньках и играть в хоккей десять лет назад и продолжает заниматься с удовольствием. Глава государства отметил, что командные виды спорта интересны и позволяют по-настоящему отдохнуть от текущих дел.

В 2011 г. по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея была создана Ночная хоккейная лига. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация массового любительского хоккея, пропаганда здорового образа жизни и создание условий для организации спортивного досуга населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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