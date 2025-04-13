Песков: Путин регулярно играет в хоккей

В октябре 2023 г. Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что начал кататься на коньках и играть в хоккей десять лет назад и продолжает заниматься с удовольствием. Глава государства отметил, что командные виды спорта интересны и позволяют по-настоящему отдохнуть от текущих дел.