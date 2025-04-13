Песков: Путин регулярно играет в хоккей
Президент РФ Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
В октябре 2023 г. Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что начал кататься на коньках и играть в хоккей десять лет назад и продолжает заниматься с удовольствием. Глава государства отметил, что командные виды спорта интересны и позволяют по-настоящему отдохнуть от текущих дел.
В 2011 г. по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея была создана Ночная хоккейная лига. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация массового любительского хоккея, пропаганда здорового образа жизни и создание условий для организации спортивного досуга населения.