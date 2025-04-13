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NYT: Трамп в ходе первого срока спросил Порошенко про принадлежность Крыма

Ведомости

Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока спрашивал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко, кому принадлежит полуостров Крым. Об этом Порошенко рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).

Трамп, как указал украинский политик, может задавать неожиданные и «даже невежливые» вопросы. По его словам, Трамп на одной из встреч спросил Порошенко, может ли он получить честный ответ на вопрос, тот ответил утвердительно.

«Затем Трамп наклонился ближе и спросил: «Скажите, Крым – это Россия?», – пишет NYT.

Бывший президент Украины ответил, что Крым до присоединения к России в 2014 г. был украинским, и спросил, что побудило его задать этот вопрос. Американский лидер в своем ответе сослался на слова «российского друга», который сказал, что полуостров должен быть российским. Перед окончанием первого срока Трампа администрация США выступила с официальным заявлением, в котором утверждалось, что Крым является украинским в рамках политики США, напоминает NYT.

Порошенко руководил Украиной с июня 2014-го по май 2019 г. Его преемником стал Владимир Зеленский. Трамп впервые стал президентом США в январе 2017 г. и вновь занял эту должность в 2025 г. после победы на выборах в ноябре 2024 г.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого 96,77% жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Украина результаты голосования не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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