NYT: Трамп в ходе первого срока спросил Порошенко про принадлежность Крыма
Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока спрашивал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко, кому принадлежит полуостров Крым. Об этом Порошенко рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).
Трамп, как указал украинский политик, может задавать неожиданные и «даже невежливые» вопросы. По его словам, Трамп на одной из встреч спросил Порошенко, может ли он получить честный ответ на вопрос, тот ответил утвердительно.
«Затем Трамп наклонился ближе и спросил: «Скажите, Крым – это Россия?», – пишет NYT.
Бывший президент Украины ответил, что Крым до присоединения к России в 2014 г. был украинским, и спросил, что побудило его задать этот вопрос. Американский лидер в своем ответе сослался на слова «российского друга», который сказал, что полуостров должен быть российским. Перед окончанием первого срока Трампа администрация США выступила с официальным заявлением, в котором утверждалось, что Крым является украинским в рамках политики США, напоминает NYT.
Порошенко руководил Украиной с июня 2014-го по май 2019 г. Его преемником стал Владимир Зеленский. Трамп впервые стал президентом США в январе 2017 г. и вновь занял эту должность в 2025 г. после победы на выборах в ноябре 2024 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого 96,77% жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Украина результаты голосования не признает.