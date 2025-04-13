Бывший президент Украины ответил, что Крым до присоединения к России в 2014 г. был украинским, и спросил, что побудило его задать этот вопрос. Американский лидер в своем ответе сослался на слова «российского друга», который сказал, что полуостров должен быть российским. Перед окончанием первого срока Трампа администрация США выступила с официальным заявлением, в котором утверждалось, что Крым является украинским в рамках политики США, напоминает NYT.