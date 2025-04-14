Ульянов задал Рубио вопрос о прекращении атак ВСУ
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение относительно намерений США прекратить атаки украинских военных на мирных жителей в России. Российский дипломат обратился к госсекретарю США Марко Рубио с вопросом, действительно ли Вашингтон заинтересован в прекращении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению России. Так Ульянов прокомментировал заявление Рубио, в котором тот от имени США выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Сумам.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» – написал Ульянов в социальной сети Х.
13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре. И то, и другое, по его словам, катастрофично. С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.