Ульянов задал Рубио вопрос о прекращении атак ВСУ

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре. И то, и другое, по его словам, катастрофично. С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.