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Ульянов задал Рубио вопрос о прекращении атак ВСУ

Ведомости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение относительно намерений США прекратить атаки украинских военных на мирных жителей в России. Российский дипломат обратился к госсекретарю США Марко Рубио с вопросом, действительно ли Вашингтон заинтересован в прекращении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению России. Так Ульянов прокомментировал заявление Рубио, в котором тот от имени США выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Сумам.

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» – написал Ульянов в социальной сети Х.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре. И то, и другое, по его словам, катастрофично. С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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