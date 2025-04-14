Посол Сирии Джаафари запросил убежище в России

7 апреля стало известно о назначении Махера аль-Шараа, брата временного главы государства, генеральным секретарем правительства Сирии. Махер аль-Шараа более 20 лет прожил в России, где окончил Воронежскую медицинскую академию имени Бурденко. С 2013 по 2021 гг. он работал в Воронеже сначала врачом-гинекологом, затем заведующим отделением Дорожной клинической больницы и руководителем женской консультации поликлиники №1 РЖД.