Посол Сирии Джаафари запросил убежище в России
Посол Сирии в России Башар Джаафари запросил политическое убежище в РФ. Это произошло после того, как он был уведомлен об отзыве в Дамаск.
8 апреля МИД Сирии объявил о предстоящей смене посла в Москве. Координатор по связям со СМИ МИД Сирии Абдулла Аль-Хаки заявил, что рассматриваются несколько кандидатур на этот пост, однако окончательное решение пока не принято.
В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.
7 апреля стало известно о назначении Махера аль-Шараа, брата временного главы государства, генеральным секретарем правительства Сирии. Махер аль-Шараа более 20 лет прожил в России, где окончил Воронежскую медицинскую академию имени Бурденко. С 2013 по 2021 гг. он работал в Воронеже сначала врачом-гинекологом, затем заведующим отделением Дорожной клинической больницы и руководителем женской консультации поликлиники №1 РЖД.