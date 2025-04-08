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МИД Сирии сообщил о предстоящей смене посла в Москве

Ведомости

Министерство иностранных дел Сирии сообщило о предстоящей смене посла в Москве. Об этом официально заявил координатор по связям со СМИ МИД Сирии Абдулла Аль-Хаки.

По его словам, для назначения нового посла рассматривается ряд кандидатов. Окончательное решение пока не принято.

«Мы объявим имя нового посла позже», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее слухи о смене посла уже распространялись в СМИ и социальных сетях сирийского посольства, однако позже диппредставительство опровергло эти сообщения, сославшись на взлом официальных страниц.

На текущий момент пост посла Сирии в Москве занимает Башар аль-Джаафари.

7 апреля стало известно о назначении Махера аль-Шараа генеральным секретарем правительства Сирии. Он является братом временного главы государства Ахмеда аш-Шараа. Махер аль-Шараа более двух десятилетий прожил в России, окончил Воронежскую медакадемию имени Бурденко, а с 2013 по 2021 г. работал в Воронеже: сначала врачом-гинекологом, затем заведующим отделением Дорожной клинической больницы, а также руководителем женской консультации в поликлинике № 1 РЖД. Также он трудился в нескольких частных клиниках города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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