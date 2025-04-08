МИД Сирии сообщил о предстоящей смене посла в Москве
Министерство иностранных дел Сирии сообщило о предстоящей смене посла в Москве. Об этом официально заявил координатор по связям со СМИ МИД Сирии Абдулла Аль-Хаки.
По его словам, для назначения нового посла рассматривается ряд кандидатов. Окончательное решение пока не принято.
Ранее слухи о смене посла уже распространялись в СМИ и социальных сетях сирийского посольства, однако позже диппредставительство опровергло эти сообщения, сославшись на взлом официальных страниц.
На текущий момент пост посла Сирии в Москве занимает Башар аль-Джаафари.
7 апреля стало известно о назначении Махера аль-Шараа генеральным секретарем правительства Сирии. Он является братом временного главы государства Ахмеда аш-Шараа. Махер аль-Шараа более двух десятилетий прожил в России, окончил Воронежскую медакадемию имени Бурденко, а с 2013 по 2021 г. работал в Воронеже: сначала врачом-гинекологом, затем заведующим отделением Дорожной клинической больницы, а также руководителем женской консультации в поликлинике № 1 РЖД. Также он трудился в нескольких частных клиниках города.