МИД Сирии сообщил о предстоящей смене посла в Москве

7 апреля стало известно о назначении Махера аль-Шараа генеральным секретарем правительства Сирии. Он является братом временного главы государства Ахмеда аш-Шараа. Махер аль-Шараа более двух десятилетий прожил в России, окончил Воронежскую медакадемию имени Бурденко, а с 2013 по 2021 г. работал в Воронеже: сначала врачом-гинекологом, затем заведующим отделением Дорожной клинической больницы, а также руководителем женской консультации в поликлинике № 1 РЖД. Также он трудился в нескольких частных клиниках города.