Путин встретится с главой МИД Ирана 17 апреля
Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Москве. Об этом сообщил журналистам помощник российского главы Юрий Ушаков.
17 апреля глава МИД Ирана прибыл в Москву. По прибытии в российскую столицу Арагчи заявил журналистам, что целью его визита является передача письменного послания Путину от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. До этого МИД Исламской Республики также сообщил, что в Москве будут обсуждаться прошедшие в Омане переговоры представителей Ирана и США.
12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу снятия ограничительных мер и ядерной проблеме. В них участвовали Арагчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Второй раунд переговоров сторон запланирован на 19 апреля. Журналист Axios Барак Равид говорил, что они могут пройти в Риме.