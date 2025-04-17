Путин встретится с главой МИД Ирана 17 апреля

12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу снятия ограничительных мер и ядерной проблеме. В них участвовали Арагчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Второй раунд переговоров сторон запланирован на 19 апреля. Журналист Axios Барак Равид говорил, что они могут пройти в Риме.