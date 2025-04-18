Песков: Путин передал послание верховному лидеру Ирана
Президент России Владимир Путин передал послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Конечно, безусловно, через министра были переданы и самые добрые пожелания, и также субстантивные послания президента верховному руководителю Ирана», – пояснил представитель Кремля.
17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, находящийся с визитом в Москве, доставил письменное послание от верховного лидера Ирана для Путина. На встрече в Кремле Арагчи изложил российскому лидеру позицию Тегерана по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.
16 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ был подписан президентами двух стран – Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом – 17 января.