Песков: Путин передал послание верховному лидеру Ирана

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, находящийся с визитом в Москве, доставил письменное послание от верховного лидера Ирана для Путина. На встрече в Кремле Арагчи изложил российскому лидеру позицию Тегерана по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.