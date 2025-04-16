Совет Федерации одобрил ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Тогда Путин указал, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. После церемонии подписания он уточнил, что документ направлен на углубление сотрудничества и создание условий для развития отношений между странами. Пезешкиан добавил, что договор открывает «новую главу» взаимодействия между государствами.