Совет Федерации одобрил ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Трансляция заседания опубликована на сайте Совфеда.
Договор о партнерстве был подписан президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января. Он затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, в случае агрессии третьих стран стороны обязались не оказывать военную помощь агрессору.
Тогда Путин указал, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. После церемонии подписания он уточнил, что документ направлен на углубление сотрудничества и создание условий для развития отношений между странами. Пезешкиан добавил, что договор открывает «новую главу» взаимодействия между государствами.
27 марта Путин внес законопроект о ратификации договора в Государственную думу. 8 апреля депутаты нижней палаты парламента во время пленарного заседания ратифицировали документ.