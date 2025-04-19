В Риме стартовали переговоры США и Ирана

Переговоры в Риме проходят при посредничестве Омана, пишет Tasnim. До этого делегации Ирана и США 12 апреля встречались в Маскате, где провели переговоры по вопросу снятия ограничительных мер и ядерной проблеме. Встреча также проходила при посредничестве министра иностранных дел Омана, в ней участвовали Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.