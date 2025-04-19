В Риме стартовали переговоры США и Ирана
В Риме начался второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, передает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).
Секретарь высшего совета по информационным и коммуникационным технологиям Ирана Мохаммад Гользари сообщил, что министр иностранных дел республики Аббас Аракчи после встречи с итальянским коллегой «в сопровождении опытных иранских дипломатов направился на второй раунд непрямых переговоров с Соединенными Штатами», сообщает IRIB.
«Сегодня в историческом городе Риме состоится второй раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами при посредничестве министра иностранных дел Омана», – писал также в X официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Он добавил, что Тегеран всегда демонстрировал приверженность дипломатии как «цивилизованному способу решения проблем, при полном уважении высоких интересов иранской нации»».
Переговоры в Риме проходят при посредничестве Омана, пишет Tasnim. До этого делегации Ирана и США 12 апреля встречались в Маскате, где провели переговоры по вопросу снятия ограничительных мер и ядерной проблеме. Встреча также проходила при посредничестве министра иностранных дел Омана, в ней участвовали Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.