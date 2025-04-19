США и Иран согласовали в Риме принципы будущего соглашения по ядерной сделке

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, который прошел в Риме в одном из дипломатических учреждений Омана, продлился более четырех часов. Глава МИД Ирана объявил после встречи, что третий раунд переговоров состоится 26 апреля в Омане. До этого, 23 апреля, начнутся технические переговоры на уровне экспертов. На таких встречах, как пишет IRNA, будет «больше возможностей углубиться в детали и разработать основу для соглашения».