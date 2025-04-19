США и Иран согласовали в Риме принципы будущего соглашения по ядерной сделке
Представители Ирана и США согласовали в ходе второго раунда переговоров в Риме принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с американской стороной. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания (IRIB).
«На этот раз нам удалось достичь соглашения по некоторым принципам и целям, и в конечном итоге было решено, что переговоры будут продолжены», – сказал Аракчи.
Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, который прошел в Риме в одном из дипломатических учреждений Омана, продлился более четырех часов. Глава МИД Ирана объявил после встречи, что третий раунд переговоров состоится 26 апреля в Омане. До этого, 23 апреля, начнутся технические переговоры на уровне экспертов. На таких встречах, как пишет IRNA, будет «больше возможностей углубиться в детали и разработать основу для соглашения».
«В третьем раунде переговоров в Омане мы рассмотрим результаты работы экспертов, чтобы увидеть, насколько мы близки к достижению соглашения», – сказал Аракчи.
Министр добавил, что переговоры с Вашингтоном прошли в конструктивной атмосфере, они «продвигаются».
Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. С американской стороны в переговорах участвовал спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. За день до этого он посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. В Кремле сообщили 19 апреля, что Москва позитивно оценивает переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной программы Ирана. Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакаи отмечал ранее, что ядерная программа республики носит абсолютно мирный характер, и назвал защиту технических и ядерных достижений Ирана «обязательной», пишет Tasnim.