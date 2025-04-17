Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аракчи

О планах Путина провести встречу с Аракчи ранее сообщил журналистам Ушаков. Глава МИД Ирана прибыл в Москву 17 апреля. Он заявил журналистам, что целью его визита является передача письменного послания Путину от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. До этого МИД Исламской Республики также сообщил, что в Москве будут обсуждаться прошедшие в Омане переговоры представителей Ирана и США.