Вьетнам направит военных на парад Победы в Москве
68 военнослужащих из Школы подготовки офицеров армии №1 Вьетнама проходят интенсивную подготовку для участия в параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщает Vietnam News.
Военнослужащие были отобраны по физическим показателям, возрасту и росту. Программа подготовки включает поэтапный переход от индивидуальных упражнений к слаженному выступлению всей колонны.
Приглашение на участие в юбилейном параде было передано заместителем министра обороны России Александром Фоминым в ходе визита министра обороны Вьетнама Фан Ван Зянга в декабре прошлого года. Тогда же Зянг подчеркнул важность российской поддержки вьетнамской борьбы за независимость и укрепления обороноспособности страны.
Оборонное сотрудничество остается ключевым элементом стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, включая подготовку офицеров, научные исследования и взаимодействие на многосторонних форумах, говорится в публикации газеты.