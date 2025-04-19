Вьетнам направит военных на парад Победы в Москве

Приглашение на участие в юбилейном параде было передано заместителем министра обороны России Александром Фоминым в ходе визита министра обороны Вьетнама Фан Ван Зянга в декабре прошлого года. Тогда же Зянг подчеркнул важность российской поддержки вьетнамской борьбы за независимость и укрепления обороноспособности страны.