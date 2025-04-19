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/ Политика

BBC: ВСУ получили приказ прекратить огонь после объявления Путиным перемирия

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили указание прекратить огонь вскоре после заявления президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского офицера.

Собеседник издания отметил, что в случае нарушений режима прекращения огня бойцы ВСУ должны фиксировать их на фото- и видеоматериалы, а при необходимости – открывать ответный огонь. По его словам, объявление о перемирии стало неожиданностью, но большинство украинских военных приветствуют возможность временного прекращения боевых действий. При этом на передовой сохраняется неопределенность в отношении дальнейших действий.

19 апреля Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым сообщил о введении пасхального перемирия. Согласно его заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В ответ на это Герасимов отдал приказ остановить боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие республики будут действовать «зеркально».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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