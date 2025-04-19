BBC: ВСУ получили приказ прекратить огонь после объявления Путиным перемирия
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили указание прекратить огонь вскоре после заявления президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского офицера.
Собеседник издания отметил, что в случае нарушений режима прекращения огня бойцы ВСУ должны фиксировать их на фото- и видеоматериалы, а при необходимости – открывать ответный огонь. По его словам, объявление о перемирии стало неожиданностью, но большинство украинских военных приветствуют возможность временного прекращения боевых действий. При этом на передовой сохраняется неопределенность в отношении дальнейших действий.
19 апреля Путин в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым сообщил о введении пасхального перемирия. Согласно его заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В ответ на это Герасимов отдал приказ остановить боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие республики будут действовать «зеркально».