BBC: ВСУ получили приказ прекратить огонь после объявления Путиным перемирия

Собеседник издания отметил, что в случае нарушений режима прекращения огня бойцы ВСУ должны фиксировать их на фото- и видеоматериалы, а при необходимости – открывать ответный огонь. По его словам, объявление о перемирии стало неожиданностью, но большинство украинских военных приветствуют возможность временного прекращения боевых действий. При этом на передовой сохраняется неопределенность в отношении дальнейших действий.