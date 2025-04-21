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Путин: удар в Сумах нанесли из-за награждения там военных ВСУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по гражданским объектам на Украине наносятся только в том случае, если они используются военными Киева. Об этом глава государства сообщил журналистам, комментируя предложение воздержаться от атак на подобные объекты.

«Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов», – пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что в России данные лица считаются преступниками, заслуживающими возмездия за свои действия в приграничных регионах, включая Курскую область.

«Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал Путин.

Также глава РФ прокомментировал недавний удар якобы по зернохранилищам в Одесской области. По информации Путина, там киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать производство и испытания новой ракетной системы. Именно поэтому вооруженные силы РФ туда и нанесли удар.

До этого президент подвел итоги пасхального перемирия. По его словам, ВСУ почти 5000 раз нарушили перемирие за 30 часов. Но все-таки было зафиксировано снижение активности боевых действий. Путин подчеркнул, что РФ «всегда хорошо относится к перемириям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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