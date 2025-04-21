Путин: удар в Сумах нанесли из-за награждения там военных ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил, что удары по гражданским объектам на Украине наносятся только в том случае, если они используются военными Киева. Об этом глава государства сообщил журналистам, комментируя предложение воздержаться от атак на подобные объекты.
«Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов», – пояснил президент.
Глава государства подчеркнул, что в России данные лица считаются преступниками, заслуживающими возмездия за свои действия в приграничных регионах, включая Курскую область.
«Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал Путин.
Также глава РФ прокомментировал недавний удар якобы по зернохранилищам в Одесской области. По информации Путина, там киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать производство и испытания новой ракетной системы. Именно поэтому вооруженные силы РФ туда и нанесли удар.
До этого президент подвел итоги пасхального перемирия. По его словам, ВСУ почти 5000 раз нарушили перемирие за 30 часов. Но все-таки было зафиксировано снижение активности боевых действий. Путин подчеркнул, что РФ «всегда хорошо относится к перемириям».