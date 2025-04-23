На Украине опасаются остановки военной помощи США из-за срыва переговоров

За день до назначенных переговоров по украинскому вопросу в Лондоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры.