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На Украине опасаются остановки военной помощи США из-за срыва переговоров

Ведомости

На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

По их мнению, Трамп может обвинить Киев в том, что запланированная встреча не состоялась из-за «неприязни» к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет газета.

По данным WSJ, переговоры с украинской стороной «зашли в тупик», поскольку Трамп «все больше разочаровывается и обвиняет Зеленского в том, что он не принял мирный план США».

За день до назначенных переговоров по украинскому вопросу в Лондоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры.

Срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.

После этого Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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