На Украине опасаются остановки военной помощи США из-за срыва переговоров
На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц в Киеве.
По их мнению, Трамп может обвинить Киев в том, что запланированная встреча не состоялась из-за «неприязни» к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет газета.
По данным WSJ, переговоры с украинской стороной «зашли в тупик», поскольку Трамп «все больше разочаровывается и обвиняет Зеленского в том, что он не принял мирный план США».
За день до назначенных переговоров по украинскому вопросу в Лондоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры.
Срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.
После этого Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам.