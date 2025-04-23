После заявления Трампа о Крыме Зеленский выложил скриншот заявления Майка Помпео

Позже Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Украина никогда не признает Крым российским. «Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – написал Трамп.