После заявления Трампа о Крыме Зеленский выложил скриншот заявления Майка Помпео
Глава Украины Владимир Зеленский ответил на обвинительные заявления президента США Дональда Трампа в его сторону. В социальной сети X он опубликовал скриншот заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео касаемо Крыма.
В заявлении говорилось, что Соединенные Штаты обязуются придерживаться принципа территориальной целостности Украины.
Зеленский заявил, что Украина будет продолжать принимать решения в соответствии со своей конституцией. Он выразил уверенность, что США будут действовать «в соответствии с твердыми решениями [Украины]».
Он добавил, что сегодня «эмоции зашкаливают».
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до назначенной встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах. О его решении стало известно после заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана президента США Дональда Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.
Позже Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Украина никогда не признает Крым российским. «Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – написал Трамп.