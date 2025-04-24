Путин проведет совещание по экономическим вопросам

18 марта, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин подчеркивал, что главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Глава государства назвал это общей совместной задачей и органов власти, и бизнеса, включая МСП.