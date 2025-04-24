Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин обсудит текущие экономические, социально-экономические вопросы с профильным блоком правительства. Совещание пройдет в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, 24 апреля Путин работает в Ново-Огареве. Участие в совещании по экономическим вопросам примет «все руководство, экономический блок администрации». Планируется открытое вступительное слово главы государства.
«Иные какие-то встречи сегодня не предусмотрены для освещения СМИ», – отметил Песков.
18 марта, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин подчеркивал, что главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Глава государства назвал это общей совместной задачей и органов власти, и бизнеса, включая МСП.