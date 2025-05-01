Иран осудил введение нового пакета санкций США

В заявлении подчеркивается, что политика Вашингтона в отношении Ирана является «враждебной, незаконной и бесчеловечной». Новые ограничительные меры названы жестокими и нарушающими нормы международного права. Представитель МИД Ирана заявил, что они демонстрируют «явное стремление американских политиков нарушать закон, права и интересы других стран». В дипломатическом ведомстве также выразили мнение, что США пытаются разрушить «дружественные и правовые отношения между развивающимися странами».