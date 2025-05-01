Иран осудил введение нового пакета санкций США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи резко осудил введение нового пакета санкций США против Тегерана и его партнеров за сотрудничество с Исламской Республикой в торгово-экономической сфере. Соответствующее заявление опубликовано на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
В заявлении подчеркивается, что политика Вашингтона в отношении Ирана является «враждебной, незаконной и бесчеловечной». Новые ограничительные меры названы жестокими и нарушающими нормы международного права. Представитель МИД Ирана заявил, что они демонстрируют «явное стремление американских политиков нарушать закон, права и интересы других стран». В дипломатическом ведомстве также выразили мнение, что США пытаются разрушить «дружественные и правовые отношения между развивающимися странами».
«Представитель МИДа также охарактеризовал эти санкции, разработанные в русле провальной и преступной политики максимального давления на великую иранскую нацию», – говорится в заявлении МИД Ирана.
26 апреля в Омане завершился третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана между переговорными группами Тегерана и Вашингтона. Диалог проходил при посредничестве министра иностранных дел Омана. Обсуждения вели глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным иранского МИДа, третий раунд переговоров включал экспертные и технические обсуждения для углубления диалога.