В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана
В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана между переговорными группами Ирана и США, передает IRNA.
Переговоры в Маскате при посредничестве министра иностранных дел Омана, как и в ходе двух предыдущих раундов, провели глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По данным иранского МИДа, третий раунд переговоров включал также экспертные и технические обсуждения.
Вторая встреча представителей Тегерана и Вашингтона состоялась 19 апреля в резиденции оманского посла в столице Италии. Арагчи тогда сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивной атмосфере, а также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения сделки.
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.