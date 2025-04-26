В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана

Вторая встреча представителей Тегерана и Вашингтона состоялась 19 апреля в резиденции оманского посла в столице Италии. Арагчи тогда сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивной атмосфере, а также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения сделки.