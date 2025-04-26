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В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана

Ведомости

В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана между переговорными группами Ирана и США, передает IRNA.

Переговоры в Маскате при посредничестве министра иностранных дел Омана, как и в ходе двух предыдущих раундов, провели глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.  

По данным иранского МИДа, третий раунд переговоров включал также экспертные и технические обсуждения. 

Вторая встреча представителей Тегерана и Вашингтона состоялась 19 апреля в резиденции оманского посла в столице Италии. Арагчи тогда сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивной атмосфере, а также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения сделки. 

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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