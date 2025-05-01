Кириенко: география регулярных полетов из Абхазии будет расширяться
География регулярных полетов из Абхазии в российские регионы будет расширяться, на этой неделе в Сухум прибудет авиарейс из Нижнего Новгорода. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.
В июне в Сухум начнут летать широкофюзеляжные борта, добавил он.
Президент Абхазии Бадра Гунба и Кириенко встретили первый рейс из Москвы в аэропорту «Сухум» 1 мая.
Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Абхазией стало важным шагом в укреплении связей между странами, сообщили в пресс-службе Гунбы. Командир самолета после приземления отметил историческое значение события.
Первый рейс в Абхазию из России выполнен авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. Затем начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой, сообщили в Минтрансе.