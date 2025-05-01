Кириенко: география регулярных полетов из Абхазии будет расширяться

Первый рейс в Абхазию из России выполнен авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. Затем начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой, сообщили в Минтрансе.