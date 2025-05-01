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Кириенко: география регулярных полетов из Абхазии будет расширяться

Ведомости

География регулярных полетов из Абхазии в российские регионы будет расширяться, на этой неделе в Сухум прибудет авиарейс из Нижнего Новгорода. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

В июне в Сухум начнут летать широкофюзеляжные борта, добавил он.

Президент Абхазии Бадра Гунба и Кириенко встретили первый рейс из Москвы в аэропорту «Сухум» 1 мая.

Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Абхазией стало важным шагом в укреплении связей между странами, сообщили в пресс-службе Гунбы. Командир самолета после приземления отметил историческое значение события.

Первый рейс в Абхазию из России выполнен авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. Затем начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой, сообщили в Минтрансе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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