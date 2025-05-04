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Путин предостерег Германию от восхищения нацистами

Свое предупреждение глава государства озвучил на немецком языке
Ведомости

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» высказался о восхищении нацистами на Западе, при этом отметив, что в Германии на этом фоне пытаются унизить экс-канцлера Герхарда Шредера.

Путин обратил внимание на то, что Шредера стараются усаживать как можно дальше от действующего канцлера Олафа Шольца, чтобы не допустить появления их в одном кадре. В этой связи российский лидер напомнил о недавнем инциденте в канадском парламенте, где аплодировали 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке.

Президент процитировал часть своего заявления на немецком языке: «Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте [спикеру парламента Канады], симпатизирующему нацистам». Он добавил, что в Германии много порядочных людей, и выразил уверенность, что его слова найдут отклик.

Инцидент в Канаде Путин охарактеризовал как «безобразную выходку», подчеркнув недопустимость чествования нацистов в стенах официальных институтов.

Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 г. После поражения на выборах 2005 г. в 2006 г. он принял предложение Путина возглавить комитет акционеров Nord Stream AG, которая занималась строительством газопровода «Северный поток».

22 сентября 2024 г. Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, большинство россиян поддерживают Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди стран, которые больше всего потеряли из-за этого конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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