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Шредер: уроки истории доказывают невозможность военной победы над Россией

Ведомости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Об этом экс-канцлер заявил на мероприятии, организованном Weltwoche, пишет Welt.

Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. «Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории: от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу из-за этого», – сказал он.

Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, несмотря на начальные сомнения, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди крупнейших проигравших в этом конфликте.

Бывший канцлер призвал Евросоюз сочетать помощь Украине с требованиями к Киеву и разработать реалистичные планы для достижения мира. Он подчеркнул, что военный путь не приведет к разрешению конфликта и необходимы компромиссы на переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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