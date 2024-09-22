Шредер: уроки истории доказывают невозможность военной победы над Россией
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что надежды на военную победу над Россией ошибочны и противоречат историческим урокам. Об этом экс-канцлер заявил на мероприятии, организованном Weltwoche, пишет Welt.
Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. «Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории: от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу из-за этого», – сказал он.
Шредер отметил, что страны Запада недооценивают возможность эскалации. По его словам, несмотря на начальные сомнения, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина и убеждены, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию. Он добавил, что, хотя поддержка Украины со стороны Запада допустима, Германия оказалась среди крупнейших проигравших в этом конфликте.
Бывший канцлер призвал Евросоюз сочетать помощь Украине с требованиями к Киеву и разработать реалистичные планы для достижения мира. Он подчеркнул, что военный путь не приведет к разрешению конфликта и необходимы компромиссы на переговорах.