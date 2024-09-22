Шредер: уроки истории доказывают невозможность военной победы над Россией

Он напомнил, что попытки победить Россию военным путем, начиная с Наполеона и заканчивая Гитлером, заканчивались провалом. «Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории: от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу из-за этого», – сказал он.