Премьер-министр Словакии заявил о намерении Зеленского продолжить конфликт
Украинский президент Владимир Зеленский намерен затянуть вооруженный конфликт на Украине путем заключения соглашения по редкоземельным металлам с США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава словацкого правительства заявил, что, по его мнению, Зеленский осознанно подписал сделку с США, чтобы способствовать сохранению военного противостояния. «Он [Зеленский] уверен, что таким образом сможет ослабить стремления США к поиску мирного решения», – пояснил Фицо (цитата по «РИА Новости»).
По словам Фицо, соглашение не способствует деэскалации, а, наоборот, может подогревать ситуацию в регионе.
Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.
Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.
Ранее The Washington Post писала о том, что данное соглашение, несмотря на дипломатическую значимость, вряд ли принесет ощутимые выгоды американской экономике и не решит ключевые проблемы в сфере стратегических цепочек поставок.