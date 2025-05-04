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Премьер-министр Словакии заявил о намерении Зеленского продолжить конфликт

Ведомости

Украинский президент Владимир Зеленский намерен затянуть вооруженный конфликт на Украине путем заключения соглашения по редкоземельным металлам с США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава словацкого правительства заявил, что, по его мнению, Зеленский осознанно подписал сделку с США, чтобы способствовать сохранению военного противостояния. «Он [Зеленский] уверен, что таким образом сможет ослабить стремления США к поиску мирного решения», – пояснил Фицо (цитата по «РИА Новости»).

По словам Фицо, соглашение не способствует деэскалации, а, наоборот, может подогревать ситуацию в регионе.

Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.

Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.

Ранее The Washington Post писала о том, что данное соглашение, несмотря на дипломатическую значимость, вряд ли принесет ощутимые выгоды американской экономике и не решит ключевые проблемы в сфере стратегических цепочек поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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