Axios: пошлины Трампа на фильмы могут лишить Голливуд основной выручки
Планы администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт фильмов в США могут ударить по Голливуду, резко сократив его ключевые доходы от международного проката, передает портал Axios. Несмотря на то что инициатива пока находится на стадии обсуждения, она уже вызвала тревогу в киностудиях и в индустрии в целом.
Согласно данным Ассоциации киноиндустрии (MPA), США остаются крупнейшим экспортером фильмов и именно международные кассовые сборы приносят студиям наибольшую прибыль. Так, 61,6% доходов фильма «Головоломка 2» Disney и 56% выручки картины «Барби» от Warner Bros. пришлись на зарубежные рынки.
Предполагается, что возможные ответные меры со стороны других стран нанесут ущерб американским студиям, для которых экспорт – основа финансовой модели. Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что «администрация рассматривает все варианты, чтобы сделать Голливуд снова великим», но конкретики относительно механизма пошлин пока нет.
В индустрии задаются вопросом, каким образом будет определяться происхождение фильма: по месту съемки, постпродакшена или производству элементов вроде костюмов. Многие проекты создаются в нескольких странах одновременно, и в случае введения тарифов студии могут временно приостановить съемки за рубежом, что также негативно скажется на доходах.
5 мая Трамп поручил министерству торговли и торговому представителю страны «немедленно начать процесс введения» 100%-ного тарифа на все фильмы, поступающие в Соединенные Штаты из-за рубежа.
Аналитики Axios не согласны с тезисом Трампа о «быстрой смерти» американской киноиндустрии – по их мнению, несмотря на последствия пандемии, кино остается востребованным как в США, так и за их пределами.