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Axios: пошлины Трампа на фильмы могут лишить Голливуд основной выручки

Ведомости

Планы администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт фильмов в США могут ударить по Голливуду, резко сократив его ключевые доходы от международного проката, передает портал Axios. Несмотря на то что инициатива пока находится на стадии обсуждения, она уже вызвала тревогу в киностудиях и в индустрии в целом.

Согласно данным Ассоциации киноиндустрии (MPA), США остаются крупнейшим экспортером фильмов и именно международные кассовые сборы приносят студиям наибольшую прибыль. Так, 61,6% доходов фильма «Головоломка 2» Disney и 56% выручки картины «Барби» от Warner Bros. пришлись на зарубежные рынки.

Предполагается, что возможные ответные меры со стороны других стран нанесут ущерб американским студиям, для которых экспорт – основа финансовой модели. Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что «администрация рассматривает все варианты, чтобы сделать Голливуд снова великим», но конкретики относительно механизма пошлин пока нет.

В индустрии задаются вопросом, каким образом будет определяться происхождение фильма: по месту съемки, постпродакшена или производству элементов вроде костюмов. Многие проекты создаются в нескольких странах одновременно, и в случае введения тарифов студии могут временно приостановить съемки за рубежом, что также негативно скажется на доходах.

5 мая Трамп поручил министерству торговли и торговому представителю страны «немедленно начать процесс введения» 100%-ного тарифа на все фильмы, поступающие в Соединенные Штаты из-за рубежа.

Аналитики Axios не согласны с тезисом Трампа о «быстрой смерти» американской киноиндустрии – по их мнению, несмотря на последствия пандемии, кино остается востребованным как в США, так и за их пределами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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