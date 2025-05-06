Axios: пошлины Трампа на фильмы могут лишить Голливуд основной выручки

Планы администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт фильмов в США могут ударить по Голливуду, резко сократив его ключевые доходы от международного проката, передает портал Axios. Несмотря на то что инициатива пока находится на стадии обсуждения, она уже вызвала тревогу в киностудиях и в индустрии в целом.