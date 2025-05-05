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Трамп намерен ввести 100%-ный тариф на зарубежные фильмы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли и торговому представителю страны «немедленно начать процесс введения» 100%-ного тарифа на все фильмы, поступающие в Соединенные Штаты из-за рубежа. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью». По его словам, другие государства переманивают кинематографистов и студии из США, а Голливуд и «многие другие сферы» в стране приходят в упадок.

«Это согласованные действия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. <…> Мы хотим, чтобы кино снимали в Америке, снова!» – написал американский лидер.

По данным источников Bloomberg, пост Трампа был опубликован после его встреч с актером Джоном Войтом и его менеджером Стивеном Полом. Войт и Пол представили главе государства планы по увеличению федеральных налоговых льгот для кино- и телепроизводства в США. В частности, инициативы включают расширение существующих налоговых льгот и возвращение тех, что прекратили свое действие. Тарифы в рамках плана не предлагались, но Трамп говорил об этих сборах на их встречах.

В январе Трамп назначил Войта, а также актеров Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне спецпослами в Голливуде с целью увеличения числа рабочих мест в США.

В апреле Национальное управление по делам кинематографа Китая сообщало, что КНР ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины Трампа. Reuters писало, что такой ход со стороны Китая позволит еще больше снизить спрос на американские фильмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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