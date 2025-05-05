Трамп намерен ввести 100%-ный тариф на зарубежные фильмы

По данным источников Bloomberg, пост Трампа был опубликован после его встреч с актером Джоном Войтом и его менеджером Стивеном Полом. Войт и Пол представили главе государства планы по увеличению федеральных налоговых льгот для кино- и телепроизводства в США. В частности, инициативы включают расширение существующих налоговых льгот и возвращение тех, что прекратили свое действие. Тарифы в рамках плана не предлагались, но Трамп говорил об этих сборах на их встречах.