Трамп намерен ввести 100%-ный тариф на зарубежные фильмы
Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли и торговому представителю страны «немедленно начать процесс введения» 100%-ного тарифа на все фильмы, поступающие в Соединенные Штаты из-за рубежа. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью». По его словам, другие государства переманивают кинематографистов и студии из США, а Голливуд и «многие другие сферы» в стране приходят в упадок.
«Это согласованные действия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. <…> Мы хотим, чтобы кино снимали в Америке, снова!» – написал американский лидер.
По данным источников Bloomberg, пост Трампа был опубликован после его встреч с актером Джоном Войтом и его менеджером Стивеном Полом. Войт и Пол представили главе государства планы по увеличению федеральных налоговых льгот для кино- и телепроизводства в США. В частности, инициативы включают расширение существующих налоговых льгот и возвращение тех, что прекратили свое действие. Тарифы в рамках плана не предлагались, но Трамп говорил об этих сборах на их встречах.
В январе Трамп назначил Войта, а также актеров Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне спецпослами в Голливуде с целью увеличения числа рабочих мест в США.
В апреле Национальное управление по делам кинематографа Китая сообщало, что КНР ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины Трампа. Reuters писало, что такой ход со стороны Китая позволит еще больше снизить спрос на американские фильмы.