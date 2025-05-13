Путин поручил создать ориентированный на патриотическую драматургию театр
Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной патриотической драматургии. Решение содержится в перечне итогов заседания Совета по культуре и искусству.
С соответствующей просьбой обратился к Путину писатель Захар Прилепин. Ответственными за выполнение поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок реализации – до 30 ноября 2025 г.
По словам Прилепина, театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.
На заседании президент подчеркнул важность роли культуры в воспитании молодого поколения, которому, по его словам, «предстоит определять будущее России». Он отметил, что сохранение культурного наследия страны является ключевой задачей Совета по культуре и искусству.
Государство продолжает активно поддерживать отечественный кинематограф, что способствует росту зрительской аудитории. По словам Путина, количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%, достигнув 100 млн человек. В прошлом году было завершено производство 298 национальных фильмов, еще 151 проект запущен в производство.