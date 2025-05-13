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Путин поручил создать ориентированный на патриотическую драматургию театр

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Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной патриотической драматургии. Решение содержится в перечне итогов заседания Совета по культуре и искусству.

С соответствующей просьбой обратился к Путину писатель Захар Прилепин. Ответственными за выполнение поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок реализации – до 30 ноября 2025 г.

По словам Прилепина, театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.

На заседании президент подчеркнул важность роли культуры в воспитании молодого поколения, которому, по его словам, «предстоит определять будущее России». Он отметил, что сохранение культурного наследия страны является ключевой задачей Совета по культуре и искусству.

Государство продолжает активно поддерживать отечественный кинематограф, что способствует росту зрительской аудитории. По словам Путина, количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%, достигнув 100 млн человек. В прошлом году было завершено производство 298 национальных фильмов, еще 151 проект запущен в производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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