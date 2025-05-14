Путин и премьер-министр Малайзии посмеялись над историей о трех тронах во дворце
В ходе общения с журналистами по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вызвали смех в зале историей о предположении последнего о том, зачем в Андреевском зале стоят три трона. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
Путин рассказал, что Ибрагим предположил, что третий трон стоит в Кремлевском дворце для второй жены царя. Глава государства отметил, что «это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры».
«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией – он всегда полезен для обеих сторон», – заключил глава государства.
После президент РФ пояснил, что третий трон предназначался для матери царя.
14 мая Путин проводит переговоры с премьер-министром Малайзии, который находится в России с официальным визитом. По словам Путина, Малайзия «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии.
Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет в стране до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малазийская делегация приезжала в Белый дом, где встречалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Кроме того, Ибрагим посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.