Путин и премьер-министр Малайзии посмеялись над историей о трех тронах во дворце

Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет в стране до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малазийская делегация приезжала в Белый дом, где встречалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Кроме того, Ибрагим посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.