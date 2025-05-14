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Путин и премьер-министр Малайзии посмеялись над историей о трех тронах во дворце

Ведомости

В ходе общения с журналистами по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вызвали смех в зале историей о предположении последнего о том, зачем в Андреевском зале стоят три трона. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Путин рассказал, что Ибрагим предположил, что третий трон стоит в Кремлевском дворце для второй жены царя. Глава государства отметил, что «это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры».

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией – он всегда полезен для обеих сторон», – заключил глава государства.

После президент РФ пояснил, что третий трон предназначался для матери царя.

14 мая Путин проводит переговоры с премьер-министром Малайзии, который находится в России с официальным визитом. По словам Путина, Малайзия «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии.

Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет в стране до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малазийская делегация приезжала в Белый дом, где встречалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Кроме того, Ибрагим посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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