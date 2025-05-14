Владимир Путин начал переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Сейчас сотрудничество между странами ведется в сфере образования, между университетами России и Малайзии заключено более ста соглашений. Совместную Российско-малайзийскую комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с российской стороны возглавляет министр науки Валерий Фальков, а с малайзийской – министр высшего образования Замбри Абдул Кадир. Пресс-служба Кремля сообщала, что страны заинтересованы в торгово-экономической кооперации. В основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы, минеральные продукты, продовольствие и сельхозсырье, а импорт включает – машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельхозтовары. Также Кремль сообщал, что малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 г. способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с ассоциацией.