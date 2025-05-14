Владимир Путин начал переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Владимир Путин начал переговоры с премьером Малайзии Анваром ИбрагимомПрезидент продолжает свои международные контакты в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который находится в России с официальным визитом. По словам Путина, Малайзия «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии. С 1 января Малайзия председательствует в АСЕАН, поэтому президент РФ надеется, что отношения России с этим объединением будут развиваться также, как и с самой Малайзией – в дружественном и партнерском ключе.
Товарооборот, правда, за 2024 г. чуть снизился, отметил Путин, чему должна уделить внимание межправительственная комиссия, чтобы переломить тренд.
«У нас очень добрые отношения практически по всем направлениям. Мы с 1967 г., по-моему, поддерживаем дипломатические отношения. И очень рассчитываем, что и ваш сегодняшний визит будет продуктивным», – сказал президент. Путин отметил, что знает, что после Москвы Ибрагим посетит Казань, где пройдет форум «Россия – Исламский мир», и надеется, что эта поездка пройдет хорошо.
Путин также рассказал, что между Россией и Малайзией развиваются гуманитарные связи. В частности, Малайзия становится все более привлекательным направлением для российских туристов.
Ибрагим заявил, что отношения с Россией очень важны для Малайзии. Он напомнил, что встречался с Путиным во Владивостоке в сентябре 2024 г. «Мы говорили о сотрудничестве, инвестициях, торговле, цифровой сфере, цифровом переходе, технологиях, даже о ядерных технологиях», – сказал премьер.
По словам Ибрагима, Малайзия обеспечивает сотрудничество с Россией во всех сферах и на всех уровнях. «Я знаю, что вы были очень заняты. Очень много лидеров приехали в последние недели к вам. И мы желаем вам всего самого наилучшего», – отметил он.
Ибрагим заявил, что «Россия для нас большой друг» и «мы уважаем вашу страну». Он рассчитывает на поддержку Путина сотрудничества между странами. Путин же попросил премьера передать наилучшие пожелания и приглашение посетить Россию с визитом верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму.
Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет здесь до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малайзийская делегация приезжала в Белый дом, где встречалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства. Кроме того, Ибрагим посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. В августе 2024 г. премьер Малайзии принимал у себя делегацию Татарстана. А с Владимиром Путиным Ибрагим встречался 4 сентября 2024 г. во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.
Сейчас сотрудничество между странами ведется в сфере образования, между университетами России и Малайзии заключено более ста соглашений. Совместную Российско-малайзийскую комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с российской стороны возглавляет министр науки Валерий Фальков, а с малайзийской – министр высшего образования Замбри Абдул Кадир. Пресс-служба Кремля сообщала, что страны заинтересованы в торгово-экономической кооперации. В основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы, минеральные продукты, продовольствие и сельхозсырье, а импорт включает – машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельхозтовары. Также Кремль сообщал, что малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 г. способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с ассоциацией.