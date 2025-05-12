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В Кремле готовятся к российско-малайзийским переговорам

Ведомости

Россия готовится к переговорам с Малайзией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Представитель Кремля пообещал, что позже власти дадут официальное объявление с подробностями.

«Но могу лишь сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, контактам. Придаем им большое значение», – заявил Песков.

12 мая пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула рассказал о том, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим совершит официальный визит в Россию с 13 по 16 мая. Информацию об этом распространило агентство Bernama.

Согласно программе визита, с 14 по 16 мая Анвар Ибрагим будет в Москве, где проведет встречи с представителями российского бизнес-сообщества и малайзийской диаспоры. В рамках пребывания в столице он также собирается выступить перед студентами и преподавателями МГИМО.

После завершения московской части программы премьер Малайзии отправится в Казань. Там у него запланирована встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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