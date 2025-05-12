В Кремле готовятся к российско-малайзийским переговорам

Согласно программе визита, с 14 по 16 мая Анвар Ибрагим будет в Москве, где проведет встречи с представителями российского бизнес-сообщества и малайзийской диаспоры. В рамках пребывания в столице он также собирается выступить перед студентами и преподавателями МГИМО.