В Кремле готовятся к российско-малайзийским переговорам
Россия готовится к переговорам с Малайзией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Представитель Кремля пообещал, что позже власти дадут официальное объявление с подробностями.
«Но могу лишь сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, контактам. Придаем им большое значение», – заявил Песков.
12 мая пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула рассказал о том, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим совершит официальный визит в Россию с 13 по 16 мая. Информацию об этом распространило агентство Bernama.
Согласно программе визита, с 14 по 16 мая Анвар Ибрагим будет в Москве, где проведет встречи с представителями российского бизнес-сообщества и малайзийской диаспоры. В рамках пребывания в столице он также собирается выступить перед студентами и преподавателями МГИМО.
После завершения московской части программы премьер Малайзии отправится в Казань. Там у него запланирована встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.