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В Стамбуле началась встреча МИД Турции и российской делегации

Ведомости

В Стамбуле началась встреча главы министерства иностранных дел Турции с российской делегацией, сообщают «РИА Новости».

15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров, если они будут готовы. В этот день прошла встреча Эрдогана и Зеленского в закрытом формате.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.

В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

15 мая в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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