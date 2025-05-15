В Стамбуле началась встреча МИД Турции и российской делегации
В Стамбуле началась встреча главы министерства иностранных дел Турции с российской делегацией, сообщают «РИА Новости».
15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров, если они будут готовы. В этот день прошла встреча Эрдогана и Зеленского в закрытом формате.
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.
В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
15 мая в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. С предложением об их проведении выступил президент России 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.