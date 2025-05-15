Премьер Малайзии пошутил о реакции жены на «загадку Путина» о втором троне
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим признался, что опасался реакции своей супруги на свою шутку во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».
Инцидент произошел во время официального визита малайзийского лидера в Москву, где в Кремле прошли переговоры с Путиным. Президент РФ загадал гостю загадку о третьем троне в Андреевском зале – Ибрагим без колебаний пошутил, что тот предназначен для второй жены царя. Путин с улыбкой отметил, что это «ответ настоящего мусульманина».
Выступая в МГИМО, Ибрагим рассказал, что обеспокоился, как на его слова отреагирует его супруга. «Когда это стало вирусным, я понял, что мне придется что-то сказать – ведь моя жена точно это увидит. Я сказал: не все мусульмане думают одинаково. Это, конечно, разрешено, но у меня только одна жена», – пошутил он.
Премьер также добавил, что Путин после встречи признался ему: редко позволяет себе шутки на публике. Ибрагим выразил удовлетворение теплой атмосферой переговоров и надежду на укрепление отношений между Россией и странами АСЕАН.
Президент России 14 мая в Кремле провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который 13–16 мая находится в России с официальным визитом. Малайзия «очень надежный и значимый партнер» для России в целом и конкретно в Юго-Восточной Азии, сказал Путин.