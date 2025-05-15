Премьер Малайзии пошутил о реакции жены на «загадку Путина» о втором троне

Выступая в МГИМО, Ибрагим рассказал, что обеспокоился, как на его слова отреагирует его супруга. «Когда это стало вирусным, я понял, что мне придется что-то сказать – ведь моя жена точно это увидит. Я сказал: не все мусульмане думают одинаково. Это, конечно, разрешено, но у меня только одна жена», – пошутил он.