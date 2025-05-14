Главные заявления Путина и премьера Малайзии по итогам переговоров

Главные заявления Путина и премьера Малайзии по итогам переговоровДвустороннее взаимодействие и открытие прямого авиасообщения
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, после чего выступил с заявлениям для прессы.
Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет в стране до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малазийская делегация встретилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства. Ибрагим также посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Многоуровневое партнерство:
Активно развивается диалог на различных уровнях: межпарламентском, межрегиональном, между внешнеполитическими ведомствами и советами безопасности.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим лично способствует укреплению двусторонних связей.
Экономика и стратегические проекты:
Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества, особенно в сфере газовой отрасли и мирного атома.
По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг $3,2 млрд, что отражает устойчивый рост экономических связей.
В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая совместные инициативы и актуальные международные проблемы.
Многосторонние форматы:
Россия приветствует получение Малайзией статуса партнера БРИКС и готова содействовать её интеграции в работу объединения.
Страны эффективно взаимодействуют на площадке ООН, а их подходы к решению глобальных и региональных вопросов во многом совпадают.
Гуманитарное и транспортное сотрудничество:
В российских вузах обучаются около 700 малазийских студентов, что способствует укреплению кадрового потенциала Малайзии.
Ведутся переговоры по возобновлению прямого авиасообщения, которое упростит деловые и туристические контакты.
Наблюдается рост взаимного интереса в сфере туризма. Это открывает новые возможности для развития людских обменов.