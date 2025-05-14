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Главные заявления Путина и премьера Малайзии по итогам переговоров

Двустороннее взаимодействие и открытие прямого авиасообщения
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, после чего выступил с заявлениям для прессы.

Ибрагим приехал в Россию 13 мая и пробудет в стране до 16 мая. Утром 14 мая до встречи с президентом малазийская делегация встретилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства. Ибрагим также посетит 16-й форум «Россия – Исламский мир» в Казани, куда его пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» собрали главные заявления по итогам переговоров.

Многоуровневое партнерство:

  • Активно развивается диалог на различных уровнях: межпарламентском, межрегиональном, между внешнеполитическими ведомствами и советами безопасности.

  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим лично способствует укреплению двусторонних связей.

Экономика и стратегические проекты:

  • Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества, особенно в сфере газовой отрасли и мирного атома.

  • По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг $3,2 млрд, что отражает устойчивый рост экономических связей.

  • В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, включая совместные инициативы и актуальные международные проблемы.

Многосторонние форматы:

  • Россия приветствует получение Малайзией статуса партнера БРИКС и готова содействовать её интеграции в работу объединения.

  • Страны эффективно взаимодействуют на площадке ООН, а их подходы к решению глобальных и региональных вопросов во многом совпадают.

Гуманитарное и транспортное сотрудничество:

  • В российских вузах обучаются около 700 малазийских студентов, что способствует укреплению кадрового потенциала Малайзии.

  • Ведутся переговоры по возобновлению прямого авиасообщения, которое упростит деловые и туристические контакты.

  • Наблюдается рост взаимного интереса в сфере туризма. Это открывает новые возможности для развития людских обменов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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